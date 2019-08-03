Федун получил футболку с надписью «Вы кого притащили»

Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Спартак» — «Динамо» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо», набрав 4 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (4) — 10-е.

В 5-м туре российского первенства бело-голубые на своём поле 10 августа примут «Зенит» из Санкт-Петербурга, а красно-белые на следующий день в гостях сыграют с грозненским «Ахматом».

Турнирная таблица Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».