Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо»

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Московское дерби состоялось на стадионе «Открытие Арена» и завершилось со счётом 0:0.

В первом тайме «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина. Несмотря на численное преимущество, гости не сумели одержать победу.

Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (5) — на девятом.

В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
03 августа 2019, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Понсе, 35 – нет
Понсе въехал шипами в Шунина. Это пока самый грубый фол сезона
Нападающий «Спартака» Эсекъель Понсе удален за фол на вратаре Антоне Шунине.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент