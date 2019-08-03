«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо»
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Московское дерби состоялось на стадионе «Открытие Арена» и завершилось со счётом 0:0.
В первом тайме «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина. Несмотря на численное преимущество, гости не сумели одержать победу.
Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (5) — на девятом.
В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
03 августа 2019, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Понсе, 35 – нет
Понсе въехал шипами в Шунина. Это пока самый грубый фол сезона
Нападающий «Спартака» Эсекъель Понсе удален за фол на вратаре Антоне Шунине.
- 3 августа 2019
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