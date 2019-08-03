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Цорн: трансферная кампания «Спартака» очень активная и бурная

Цорн: трансферная кампания «Спартака» очень активная и бурная
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил игру немецкого новичка команды Андре Шюррле в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0), а также высказал мнение о трансферной кампании клуба.

«Видно, что Шюррле готов не на 100 процентов, но он выступил достойно. При первом касании мяча он обыграл защитника и побежал в сторону ворот. Не получилось, но я думаю, что от него можно ещё многого ожидать.

Команда строится. От всех игроков, которых мы подтягиваем, ожидаем, что они будут активны и сделают результат.

Трансферная кампания «Спартака» очень активная и бурная. «Спартак» столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы меняем полностью команду. При этом трансферная кампания ещё не завершилась. Думаю, она завершится к матчу с ЦСКА», — сказал Цорн в эфире ютуб-канала «Спартака».

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