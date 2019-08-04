Айртон с младенцем и дружеские объятия Шюррле и Рауша. Яркие фото ничьей в дерби

3 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Московское дерби завершилось со счётом 0:0.
В первом тайме «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина. Несмотря на численное преимущество, гости не сумели одержать победу.
Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (5) — на девятом.
В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Эдгара Брещанова.
- 4 августа 2019
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