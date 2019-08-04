Малком: уровень российского футбола довольно неплох

Вингер «Зенита» Малком поделился впечатлениями от дебюта за сине-бело-голубых. Бывший игрок каталонской «Барселоны» вышел на поле на 72-й минуте домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Впечатления хорошие, всё могло закончиться лучше. Но нужно немного терпения, много работать, тогда дальше будет ещё лучше. Сейчас мне нужно лучше узнать своих товарищей по команде, вместе двигаться вперёд.

Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.

Не стесняюсь показывать дриблинг, просто в ситуациях, когда я отдавал пас, товарищи по команде находились в лучшей позиции. Всегда стараюсь продвигать мяч вперёд, поэтому отдавал пас. Нужно притереться к одноклубникам, но я не эгоист, никогда не жалко отдать пас.

По-русски выучил только «спасибо», — передаёт слова 22-летнего бразильского футболиста корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.