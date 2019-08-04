«Монако» добился победы над «Сампдорией» и выиграл домашний турнир
«Монако» обыграл в товарищеском матче «Сампдорию». Встреча, состоявшаяся 3 августа на стадионе «Луи II», завершилась победой монегасков со счётом — 1:0.
Единственный гол в игре был забит на 50-й минуте. Автором результативного удара стал колумбийский форвард Радамель Фалькао. Таким образом, «Монако» стал победителем домашнего турнира Philipp Plein Cup.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён после перерыва.
Для «Монако» эта была уже восьмая игра в межсезонье. В предыдущих семи встречах монегаски трижды выиграли, один раз сыграли вничью и трижды проиграли.
Philipp Plein Cup — коммерческий турнир, который проводится в рамках сотрудничества «Монако» и компании Philipp Plein.
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