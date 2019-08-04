Ковач: «Бавария» не использовала свои моменты и поэтому проиграла «Боруссии» Д

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Мы проиграли матч и, естественно, расстроены этим фактом. Считаю, что мы показали нормальную игру. Не самую хорошую, но нормальную. Мы доминировали в игре, но сделали две ошибки, которыми «Боруссия» воспользовалась. В свою очередь мы не использовали свои моменты и поэтому проиграли.

Мы находимся на четвёртой недели предсезонной подготовки. Это была наша первая игра, которая длилась 90 минут. Поэтому нельзя было ожидать многого. Я не недоволен, но это был не выдающийся матч в нашем исполнении. Мы должны использовать свои моменты и не давать «Боруссии» демонстрировать свои сильные стороны — игру на контратаках», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

«Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в истории. Чаще обладателем трофея становилась только «Бавария» (7).

В новом сезоне «Бавария» стартует в чемпионате Германии домашним матчем с «Гертой» 16 августа. «Боруссия» начнёт сезон на своём поле с «Аугсбургом» 17 августа.