Лукаку отклонил предложение «Наполи»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отклонил предложение «Наполи», сообщает Goal. По информации источника, форвард не намерен оставаться в стане «красных дьяволов» и нацелен на переход в туринский «Ювентус».
Ранее сообщалось, что в борьбу за бельгийского форварда включился миланский «Интер». По неподтверждённой информации, «Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» об обмене Лукаку на форварда Пауло Дибалу. Ромелу уже согласовал условия личного контракта с туринцами.
В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.
«Интер» вновь попытается приобрести Лукаку у «Манчестер Юнайтед»
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