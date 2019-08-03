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«Интер» вновь попытается приобрести Лукаку у «Манчестер Юнайтед»

«Интер» вновь попытается приобрести Лукаку у «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Руководство «Интера» не теряет надежды заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. В ближайшее время миланский клуб сделает «красным дьяволам» новое предложение по трансферу 26-летнего бельгийца в размере € 70 млн плюс бонусы, сообщает Corriere della sera.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» об обмене Лукаку на форварда Пауло Дибалу. Ромелу уже согласовал условия личного контракта с туринцами. Теперь сделка зависит от решения аргентинца.

В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.

Дибала зол на «Ювентус» и может согласиться на переход в «Манчестер Юнайтед»
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