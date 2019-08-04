Сульшер: Магуайр может сыграть за «МЮ» уже в 1-м туре АПЛ с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о ситуации с трансфером защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра.

«Надеюсь, последние детали будут согласованы до конца выходных и мы сможем объявить о трансфере в ближайшее время. Сначала нужно решить детали, но да, Магуайр может быть заявлен на матч с «Челси». Он принял участие в нескольких встречах во время предсезонной подготовки. Оценим его состояние, когда он станет нашим игроком», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что за Магуайра «красные дьяволы» заплатят £ 80 млн (€ 87,4 млн). Если сделка состоится, 26-летний англичанин станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 11 августа, начало — в 18:30 мск.