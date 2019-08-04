На матч «Атланта» — «Гэлакси» пришли рекордные в истории MLS 72 548 зрителей
Матч регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) стал самым посещаемым в истории североамериканского первенства. На «Мерседес-Бенц Стэдиум» присутствовали 72 548 зрителей, сообщает пресс-служба клуба из Джорджии.
Предыдущий рекорд тоже принадлежал «Атланте». Год назад игру регулярного чемпионата с «Сиэтл Саундерс» (1:1) посетили 72 243 болельщика.
«Атланта» также удерживает рекорд по посещаемости в плей-офф MLS. На финальный встречу минувшего сезона с «Портленд Тимберс» (2:0) пришли 73 019 поклонников футбола.
«Атланта» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. В 24 матчах подопечные Франка де Бура одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений.
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