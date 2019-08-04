Центральный защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр прибыл в Манчестер для завершения трансфера в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.



Ранее стало известно, что сумма трансфера составит £ 80 млн (€ 87,3 млн). Если сделка состоится, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.



Гарри выступает за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В минувшем сезоне защитник забил 3 мяча в 31 матче английской Премьер-лиги. Контракт Магуайра с «Лестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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