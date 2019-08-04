РПЛ выступила с заявлением относительно столкновения фанатов «Зенита» и ОМОНа

Российская Премьер-Лига на официальном сайте прокомментировала инцидент, случившийся вчера, 3 августа, на «Газпром Арене». В перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» произошло столкновение между болельщиками сине-бело-голубых и ОМОНом.
«В перерыве футбольного матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба «Зенит». По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По её итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений.
Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», — говорится в заявлении РПЛ.
Напомним, матч завершился со счётом 1:1.
- 4 августа 2019
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