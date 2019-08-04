Шюррле: был впечатлён поддержкой фанатов «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что был впечатлён поддержкой болельщиков на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«На стадионе была невероятная атмосфера, я был очень впечатлён поддержкой фанатов. Они поддерживали нас, даже когда мы оборонялись, при всех оборонительных действиях, так что я им очень благодарен», — сказал Шюррле в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

Напомним, «Спартак» арендовал Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».