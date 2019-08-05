«Зенит» и «Сочи» договорились о переходе Нобоа

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа перейдёт в «Сочи». Как сообщает Metaratings, клубы достигли договорённости о переходе 34-летнего эквадорца.

По информации источника, Нобоа уже согласовал детали личного контракта с новичком РПЛ и присоединится к клубу в ближайшее время.

Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу. Сине-бело-голубые по итогам кампании завоевали чемпионский титул.

В летнее трансферное окно игроками новичка РПЛ стали Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз, ранее принадлежавшие «Зениту».