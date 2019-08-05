Месси получил травму и не поедет с «Барселоной» в США

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба каталонского клуба.



Медицинский штаб сине-гранатовых диагностировал 32-летнему футболисту травму икроножной мышцы. Точные сроки восстановления аргентинского форварда пока не определены, но точно известно, что он не поедет с командой в США на товарищеские матчи с «Наполи», которые состоятся 8 и 11 августа.



Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение об отстранении Месси от международных матчей на три месяца. Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных встречах. Он пропустит товарищеские матчи с Чили, Мексикой и Германией, а также стартовую игру отборочного цикла к чемпионату мира—2022.

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