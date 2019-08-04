Месси: «Барселона» будет бороться за все трофеи

Капитан «Барселоны» Лионель Месси обратился к болельщикам на «Камп Ноу» перед матчем Кубка Жоана Гампера с «Арсеналом».
«Сегодня сложно что-то говорить. Я повторю то же самое, что сказал перед прошлым сезоном. Я верю в эту команду, в этих игроков и этот тренерский штаб. Вместе мы снова будем бороться за все трофеи. Действительно, мы были огорчены тем, как сезон завершился для нас. Но мы должны ценить чемпионат Испании, который мы выиграли — в восьмой раз за последние 11 лет. То, что мы сделали, очень важно. Возможно, сегодня мы не придаём этому должного значения. Этот клуб всегда борется за самые высокие места, и этот год не будет исключением. Мы с нетерпением ждём нового сезона. И я надеюсь, что вы нас продолжите поддерживать», — цитирует Месси El Mundo Deportivo.
- 4 августа 2019
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