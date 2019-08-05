Аджоев: «Арсенал» по соотношению «цена-качества» — в лидерах российского футбола

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Тамбовом» в 4-м туре чемпионата РПЛ и поделился впечатлениями от старта нового сезона.



«Ни для кого не секрет, что в последние дни мы играли в непростом графике. Перелёты, не самый лучший эмоциональный фон, поэтому прежде всего благодарен ребятам за то, что смогли собраться на гостевой матч с «Тамбовом», который в прошлом туре, напомню, выиграл у «Спартака». В первую очередь за счёт характера и бойцовских качеств мы сумели одержать очень важную победу и набрать три очка. Значение этой победы трудно переоценить.

Теперь что касается матчей с «Нефтчи» и нашего выступления в Лиге Европы. Нужно чётко понимать, что есть желания и амбиции, а есть возможности. Поверьте, все очень хотели как можно дальше продвинуться в Лиге Европы. Это касается абсолютно всех, кто имеет отношение к «Арсеналу»: болельщиков, тренеров, футболистов, персонала. У нас нет равнодушных, все переживают за клуб и каждый вносит свой вклад. Но есть объективная реальность. У нас нет трансферного бюджета. Не раз отмечали, что существенную роль в наших успехах в чемпионате (а седьмое и шестое места за последние два года — это безусловный успех для «Арсенала») играли арендованные футболисты. Это те же Дзюба и Джорджевич в позапрошлом сезоне, Бакаев, Мирзов, Джорджевич и выступающий сейчас в киевском «Динамо» Кадири в прошлом году. Ни по условиям личных контрактов, ни по суммам трансферов мы не можем соперничать с российскими топ-клубами. Между «Спартаком» и «Арсеналом», между «Арсеналом» и «Зенитом» выбор футболиста будет очевидным. То есть мы можем привлекать только свободных агентов, игроков без контракта, или арендовать тех, кто не востребован в своём клубе. Это реальные условия, в которых мы работаем и добиваемся результата. Сейчас у нас полностью поменялась линия атаки.

Для того чтобы те, кто пришёл в команду, заиграли в полную силу, начали реализовывать свой потенциал и стали приносись пользу, нужно время. Футбольная команда создаётся не за один месяц и даже не за два. Мы же, по сути, третье межсезонье собираем новую команду. Каждый раз перед чемпионатом наш спортивный департамент выворачивается наизнанку, чтобы укомплектовать состав, не потеряв при этом в качестве по сравнению с предыдущим сезоном. Ведь совершенно не случайно и в позапрошлом, и в прошлом годах мы тяжело начинали чемпионат, а потом прибавляли. Как раз по тем же причинам: всякий раз строилась новая команда. Плюс на результате матчей с «Нефтчи» сказалось отсутствие травмированных. Тот же Кангва нам бы очень помог. Кроме того нужно понимать, что «Нефтчи» — это команда с солидным международным опытом, сыгравшая более 60 матчей в европейских кубках. Этот факт тоже нужно иметь в виду. А тульский «Арсенал» играл в Лиге Европы впервые в своей истории. В прошлом году в полуфинал Кубка России мы тоже вышли впервые. Это всё объективные вещи, о которых нельзя забывать.

Повторю, что желания и амбиции, связанные с тульским «Арсеналом», за последние два года серьёзно выросли. Мы это приветствуем, это нормально. Однако при этом нужно отдавать себе отчёт в том, что команда показывает свой максимум. По соотношению «цена-качества» мы совершенно точно в лидерах российского футбола. Мы не имеем отношения к бюджетным деньгам. Вся наша доходная часть формируется из спонсорских поступлений, что-то стараемся зарабатывать сами. Все спонсоры каждый месяц получают от нас информацию, на что были потрачены деньги. Наш бюджет позволяет нормально функционировать клубу: это фонд заработной платы, логистика, сборы, содержание клубной академии и команды «Арсенал-Химик», выступающей в ПФЛ. Говорить о том, что в таких условиях мы сможем выходить и обыгрывать всех подряд, было бы неправильно. В то же время можно не сомневаться, что в каждом матче мы будем сражаться за победу, постараемся радовать болельщиков, а самое главное, будем эффективны и в том, что касается спортивных результатов, и в плане развития футбола в регионе. Также хотел бы поблагодарить всех, кто переживает, пишет о нашем клубе и уделяет ему внимание», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».