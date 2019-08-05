Фернандес — о голе в ворота «Рубина»: я сыграл не по-бразильски, а по-русски

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от выездной победы над «Рубином» (1:0) в 4-м туре РПЛ и оценил свои действия в моменте с пасом на Фёдора Чалова, который забил единственный гол в игре.

«Это очень важный результат для нас. Действительно, здесь всегда крайне сложно играть, и тем более на победу. Честно говоря, не помню, когда мы выигрывали на этом стадионе. Это ещё раз подтверждает, насколько тяжело всем приходится в Казани. Это правда, соперник играл дома, его вдохновляла поддержка трибун. Мы смогли сдержать этот натиск и развернуть игру: стали создавать больше моментов, чем «Рубин», и в итоге начали доминировать на поле. Не припомню, чтобы казанцы как-то серьёзно угрожали нашим воротам в первом тайме. Мы были лучше и в целом победили по праву.



Кусочек бразильского футбола в моём исполнении в моменте с голом? Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается). Влашич отдал мне передачу, соперник находился рядом, я решил принять мяч на грудь и сделал первое движение: перебросил защитника, а потом продолжал совершать касания, поскольку видел, куда открывается Чалов. Хотел бы в первую очередь отметить Федю. Прекрасное открывание и великолепный удар!» — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА.

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