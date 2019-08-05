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Зе Луиш в составе «Порту» отправится на матч Лиги чемпионов в Краснодар

Зе Луиш в составе «Порту» отправится на матч Лиги чемпионов в Краснодар
Футбол / Лига чемпионов 0

«Порту» отправится на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» сегодня, 5 августа. В составе делегации 23 футболиста, в том числе новичок португальского клуба экс-форвард «Спартака» Зе Луиш, сообщает O Jogo.

Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером будет работать на первом матче между командами. Ассистентами главного судьи будут Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, резервным арбитром — Кристиан Дингерт.

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).

Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке.

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