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Гари Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»

Гари Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил о заключении контракта с центральным защитником Гари Кэхиллом. Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом рассчитан на 2 года. Детали сделки не разглашаются.

Видео доступно на странице «Кристал Пэлас» в «Твиттере».

С 2012 по 2019 год Кэхилл выступал за лондонский «Челси». Ранее защищал цвета «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Виллы». В составе национальной команды Англии футболист играл с 2010 по 2018 год. Ранее сообщалось, что в услугах Кэхилла заинтересованы такие клубы, как «Астон Вилла», «Вест Хэм Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

В сезоне-2018/19 Гари принял участие в 4 матчах Лиги Европы, 2 встречах английской Премьер-лиги и 2 играх Кубка английской лиги.

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах Г. Кэхилла
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