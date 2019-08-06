Клопп пригласил сёрфера, чтобы помочь игрокам «Ливерпуля» в борьбе со стрессом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп привлёк к работе с командой профессионального сёрфера Себастьяна Штойдтнера, сообщает The Times.
По информации источника, немецкий специалист подобным образом планирует помочь игрокам «Ливерпуля» в борьбе со стрессом. Штойдтнер уже посетил тренировочный лагерь мерсисайдского клуба, а также провёл с командой занятие в бассейне. Сессия была сосредоточена на изучении дыхательных техник. Отмечается, что футболисты «Ливерпуля» остались под большим впечатлением от занятия с сёрфером.
«Ливерпуль» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19, уступив чемпиону страны, «Манчестер Сити», 1 очко. Также подопечные Юргена Клоппа стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
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