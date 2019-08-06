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Черчесов оценил шансы Дзюбы остаться в основе «Зенита» после прихода Малкома

Черчесов оценил шансы Дзюбы остаться в основе «Зенита» после прихода Малкома
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах нападающего «Зенита» Артём Дзюбы сохранить место в основном составе клуба после прихода в команду бразильца Малкома.

«Всё зависит от Дзюбы. Мы знаем, что он дарить ничего и никому не собирается, и это нас радует. Другое дело, что с Азмуном они уже роли поделили, оба себя комфортно чувствуют, Артём отдаёт передачи и забивает. Так что здесь проблем нет. А у Малкома совершенно другая позиция, он игрок фланга. Надеюсь, вопрос с контрактом тоже решится и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, кто-то хочет больше-меньше и так далее. Другое дело, он своей игрой и отношением заслужил того, чтобы всё было вовремя сделано», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».

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