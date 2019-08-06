Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды

«Бавария» готова арендовать полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, если сам футболист согласится на такое предложение. Об этом сообщает AS. Переход Бэйла на условиях аренды, скорее всего, возможен только в конце августа, перед закрытием трансферного окна, которое состоится 2 сентября.
«Реал» может быть заинтересован в том, чтобы разгрузить платёжную ведомость, избавившись от зарплаты Гарета на наступающий сезон. В таком случае мадридский клуб может спокойнее тратить деньги на усиление состава.
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес. Он обошёлся немецкому клубу в 13 млн евро, и сделка включала право выкупа за 42 млн евро, которым «Бавария» не воспользовалась.
При этом агент Бэйла, Джонатан Барнетт, ранее заявлял, что Гарет «точно не отправится ни в один клуб на правах аренды».
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