«Эвертон» заинтересован в приобретении Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По информации источника, в услугах 31-летнего хорватского футболиста заинтересован «Эвертон». Напомним, этим летом «Барселона» приобрела хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Этот трансфер может повлиять на игровое время Ракитича в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ».

В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.