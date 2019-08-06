«Эвертон» заинтересован в приобретении Ракитича
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.
По информации источника, в услугах 31-летнего хорватского футболиста заинтересован «Эвертон». Напомним, этим летом «Барселона» приобрела хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Этот трансфер может повлиять на игровое время Ракитича в каталонском клубе.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ».
В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
Кин перешёл из «Ювентуса» в «Эвертон»
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