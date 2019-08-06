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Эмери: матч с «Ньюкаслом» будет важным, мы хотим создать менталитет победителей

Эмери: матч с «Ньюкаслом» будет важным, мы хотим создать менталитет победителей
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери оценил итоги работы команды на заключительном предсезонном сборе.

«Я действительно доволен проделанной работой, нашими выступлениями. Новый сезон АПЛ начнётся с матча против «Ньюкасла» и результат этой игры будет важным. Мы хотим создать менталитет победителей», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

«Арсенал» начнёт сезон в английской Премьер-лиге выездным матчем с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 11 августа.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не сумев пробиться в Лигу чемпионов. Также команда добралась до финала Лиги Европы, однако там потерпела разгромное поражение от «Челси» (1:4).

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