Эмери: матч с «Ньюкаслом» будет важным, мы хотим создать менталитет победителей

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери оценил итоги работы команды на заключительном предсезонном сборе.

«Я действительно доволен проделанной работой, нашими выступлениями. Новый сезон АПЛ начнётся с матча против «Ньюкасла» и результат этой игры будет важным. Мы хотим создать менталитет победителей», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

«Арсенал» начнёт сезон в английской Премьер-лиге выездным матчем с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 11 августа.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не сумев пробиться в Лигу чемпионов. Также команда добралась до финала Лиги Европы, однако там потерпела разгромное поражение от «Челси» (1:4).