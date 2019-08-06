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«Барселона» готова отпустить Видаля в «Интер», игрок заинтересован в переходе

«Барселона» готова отпустить Видаля в «Интер», игрок заинтересован в переходе
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль по-прежнему может перебраться в «Интер» до закрытия летнего трансферного окна, несмотря на возникавшие ранее проблемы в переговорах между клубами.

Как сообщает FC Inter News, руководство сине-гранатовых изменило своё отношение к возможному уходу 32-летнего футболиста и готово отпустить его в стан нерадзурри на правах аренды. Главный тренер команды Эрнесто Вальверде не считает Артуро незаменимым игроком и доволен новичками, купленными в среднюю линию.

В свою очередь Видаль хочет вновь поработать с Антонио Конте, который в летнее межсезонье занял пост главного тренера «Интера». Хавбек и специалист знакомы по работе в «Ювентусе».

Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Коло-Коло», «Байер», «Ювентус» и «Бавария».

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