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Тадич стал новым капитаном «Аякса»

Тадич стал новым капитаном «Аякса»
Футбол / Прочие турниры 0

«Аякс» в своём официальном «твиттере» огласил имя нового капитана команды.

В предстоящем сезоне выводить амстердамцев на поле с капитанской повязкой будет полузащитник Душан Тадич. 30-летний сербский футболист сменил в этой роли защитника Маттейса де Лигта, который в межсезонье перешёл в туринский «Ювентус» за € 75 млн.

В начале июля Тадич продлил контракт с «Аяксом» до лета 2023 года. При этом в соглашении был прописан пункт, по которому в случае завершения профессиональной карьеры через четыре года он ещё три года будет работать в тренерском штабе клуба.

Футболистом «Аякса» Душан стал летом 2018 года. Ранее он четыре сезона выступал в составе «Саутгемптона». Кроме того серб играл за «Твенте», «Гронинген» и «Войводину».

Тадич продлил контракт с «Аяксом». Он войдёт в тренерский штаб клуба
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