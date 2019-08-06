Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером, Роман уже на базе бело-голубых

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Динамо» близко к тому, чтобы заключить контракт с защитником Романом Нойштедтером.

«Динамо» ищет усиление в центр поля. Желательно — игрока с российским паспортом. Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться с Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске", — написал Арустамян в «Твиттере».

Напомним, последним клубом Нойштедтера был «Фенербахче». Нынешним летом у него истёк срок действия контракта с турецким клубом. Всего в минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче в составе «Фенербахче». На его счету 2 забитых мяча. Ранее футболист также выступал за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.