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«Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера

«Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Эдер перенёс операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости. Операция прошла успешно. Завтра форварда выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении «Локомотива».

«Через неделю нападающий начнёт тренироваться в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле», — говорится на официальном сайте «железнодорожников».

В то же время защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче с ЦСКА, приступил к тренировкам в общей группе.

Подопечные Юрия Сёмина после четырёх туров занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, набрав семь очков. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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