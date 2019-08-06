«Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера

Нападающий «Локомотива» Эдер перенёс операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости. Операция прошла успешно. Завтра форварда выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении «Локомотива».



«Через неделю нападающий начнёт тренироваться в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле», — говорится на официальном сайте «железнодорожников».



В то же время защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче с ЦСКА, приступил к тренировкам в общей группе.

Подопечные Юрия Сёмина после четырёх туров занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, набрав семь очков. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».