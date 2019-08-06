«Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера
Нападающий «Локомотива» Эдер перенёс операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости. Операция прошла успешно. Завтра форварда выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении «Локомотива».
«Через неделю нападающий начнёт тренироваться в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле», — говорится на официальном сайте «железнодорожников».
В то же время защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче с ЦСКА, приступил к тренировкам в общей группе.
Подопечные Юрия Сёмина после четырёх туров занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, набрав семь очков. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Сёмин: Эдер сломал кисть на тренировке. Он пропустит около месяца
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