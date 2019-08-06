Роналду одобрил переход Икарди в «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, 34-летний португалец одобрил трансфер 26-летнего аргентинца и считает, что тот может стать для него идеальным партнёром по атаке.
При этом для осуществления перехода Икарди «Ювентусу» необходимо разобраться с будущим Пауло Дибалы, на которого претендуют несколько европейских клубов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
Ранее Икарди отклонил предложения «Ромы» и «Наполи» в связи с желанием продолжить карьеру в «Ювентусе». Руководство «Интера» заняло жёсткую позицию в отношении форварда и сообщило ему о готовности не выпускать его на поле до конца контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 6 августа 2019
-
13:54
-
13:43
-
13:26
-
13:16
-
13:06
-
12:45
-
12:26
-
12:26
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:58
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:45
-
10:27
-
10:06
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:27
-
09:23
-
09:11
-
08:34
-
08:10
-
07:57
-
06:59
-
06:54
-
05:59
-
05:47