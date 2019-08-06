Роналду одобрил переход Икарди в «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, 34-летний португалец одобрил трансфер 26-летнего аргентинца и считает, что тот может стать для него идеальным партнёром по атаке.



При этом для осуществления перехода Икарди «Ювентусу» необходимо разобраться с будущим Пауло Дибалы, на которого претендуют несколько европейских клубов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».



Ранее Икарди отклонил предложения «Ромы» и «Наполи» в связи с желанием продолжить карьеру в «Ювентусе». Руководство «Интера» заняло жёсткую позицию в отношении форварда и сообщило ему о готовности не выпускать его на поле до конца контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Интер» угрожает Икарди не выпускать его на поле в течение двух лет