«Лилль» купил турецкого хавбека, совершив рекордный трансфер в своей истории

Полузащитник «Трабзонспора» Юсуф Язиджи перешёл в «Лилль», сообщается на официальном сайте французского клуба.
«Лилль» заплатил за футболиста € 16,5 млн. Эта сумма стала рекордной в истории клуба Лиги 1. Хавбек подписал с «догами» контракт до лета 2024 года.
22-летний Язиджи является воспитанником «Трабзонспора». Всего в составе клуба из Трабзона он принял участие в 100 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 22 забитых мячей, а также отдал 21 результативную передачу. С 2017 года хавбек вызывается в сборную Турции и провёл за неё 14 матчей.
В минувшем сезоне «Лилль» финишировал на втором месте в чемпионате Франции и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В новом сезоне клуб стартует в Лиге 1 домашним матчем с «Нантом». Встреча состоится 11 августа.
- 6 августа 2019
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