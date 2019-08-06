Хавбек «Реала» Вальверде получил испанский паспорт, клуб сможет заявить Родриго

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил испанский паспорт и освободил место в заявке для игрока из страны, которая не входит в Европейский союз. Об этом сообщает Marca.
По сведениям издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предпочитает, чтобы клуб внёс в заявку на сезон бразильского полузащитника Родриго Гоэса. На место в заявке претендовал также японский хавбек Такефуса Кубо, но Зидан выбрал бразильца.
Два других места в заявке «Реала» для игроков не из Евросоюза получат бразильский защитник Эдер Милитао и его соотечественник нападающий Винисиус Жуниор.
О переходе 18-летнего Родриго в «Реал» из «Сантоса» стало известно ещё в прошлом году, однако официально трансфер был завершён лишь после того, как игроку исполнилось 18 лет. Сумма трансфера составила € 45 млн.
- 6 августа 2019
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