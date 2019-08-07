Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»

«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с заключением контракта с футболистом, который является свободным агентом. Таким образом, словак может перейти в «Аталанту» бесплатно. Ранее сообщалось, что в услугах 34-летнего словацкого футболиста заинтересована «Парма».
Последним клубом Шкртела был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил гол и отдал результативную передачу. Также Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.
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