К-П. Боатенг: теперь могу говорить, что играл на «Камп Ноу» вместе с Месси

32-летний полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг рассказал, какие впечатления у него остались от полугода, проведённого в составе «Барселоны». За каталонцев футболист выступал с зимы этого года на правах аренды.
«Это был приятный опыт, хотя я не могу назвать его полностью удовлетворительным. Тем не менее, с учётом моего возраста это того стоило. Как минимум теперь я могу говорить, что играл на «Камп Ноу» вместе с Лионелем Месси. Я проводил тренировки с лучшими футболистами мира, но, конечно, мне хотелось бы получать больше игрового времени на протяжени этих шести месяцев», — приводит слова Боатенга Sport.es.
Напомним, во второй половине минувшего сезона Боатенг выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. В испанском чемпионате 32-летний ганский полузащитник отыграл за каталонскую команду в общей сложности 4 матча. В «Сассуоло» Боатенг выступал с 2018 года.
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