Верратти поставил лайк комментарию «Оба вратаря «ПСЖ» — просто куски говна»

26-летний полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, выступающий за парижский клуб с лета 2012 года, в «инстаграме» согласился с критикой вратарей команды — Кевина Траппа и Альфонса Ареоля.



Верратти поставил лайк под комментарием одного из пользователей: «В любом случае оба вратаря — просто куски говна. Нам нужно продать их и приобрести нормального голкипера (Онана или Наваса)». Андре Онана — вратарь «Аякса», а Кейлор Навас защищает ворота мадридского «Реала».



Напомним, что Трапп провёл прошлый сезон в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне на правах аренды. Немецкий клуб заинтересован в подписании полноценного контракта с 29-летним вратарём, но «ПСЖ» выражал желание сохранить Кевина в своём составе. Трапп выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а Ареола играл ещё в молодёжной команде — с 2006-го.

«ПСЖ» не хочет отпускать Траппа в «Айнтрахт»