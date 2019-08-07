Верратти поставил лайк комментарию «Оба вратаря «ПСЖ» — просто куски говна»

26-летний полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, выступающий за парижский клуб с лета 2012 года, в «инстаграме» согласился с критикой вратарей команды — Кевина Траппа и Альфонса Ареоля.
Верратти поставил лайк под комментарием одного из пользователей: «В любом случае оба вратаря — просто куски говна. Нам нужно продать их и приобрести нормального голкипера (Онана или Наваса)». Андре Онана — вратарь «Аякса», а Кейлор Навас защищает ворота мадридского «Реала».
Напомним, что Трапп провёл прошлый сезон в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне на правах аренды. Немецкий клуб заинтересован в подписании полноценного контракта с 29-летним вратарём, но «ПСЖ» выражал желание сохранить Кевина в своём составе. Трапп выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а Ареола играл ещё в молодёжной команде — с 2006-го.
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