«Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» Уилсона

Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон перешёл в «Борнмут», сообщается на официальном сайте «вишней».

«Борнмут» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. У клуба не будет права последующего выкупа трансфера хавбека.

22-летний Уилсон является воспитанником «Ливерпуля». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Дерби Каунти». В составе «баранов» хавбек принял участие в 43 матчах Чемпионшипа (40 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (три — с пенальти), отдал четыре результативные передачи, а также получил 10 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

«Борнмут» в прошлом сезоне финишировал на 14-м месте в английской Премьер-лиге. В новом сезоне клуб стартует в АПЛ домашним матчем с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 10 августа.