Экс-игрок «Арсенала» — Косельни: тебе должно быть стыдно!

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Ян Райт в социальной сети отреагировал на видео, которое опубликовал защитник Лоран Косельни, перешедший из «Арсенала» в «Бордо». В нём француз снимает с себя футболку «канониров», под которой оказывается футболка его нынешней команды.

«Это больно. Уровень неуважения. Тебе должно быть стыдно за то, как ты покинул клуб через 9 лет!» — написал Райт в «Твиттере».

Видео доступно в «твиттере» Goal.

Ранее сообщалось, что «канониры» согласились отпустить Косельни в «Бордо» за £ 4,6 млн (€ 5 млн). Косельни защищал цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.