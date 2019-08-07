Экс-игрок «Арсенала» — Косельни: тебе должно быть стыдно!

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Ян Райт в социальной сети отреагировал на видео, которое опубликовал защитник Лоран Косельни, перешедший из «Арсенала» в «Бордо». В нём француз снимает с себя футболку «канониров», под которой оказывается футболка его нынешней команды.
«Это больно. Уровень неуважения. Тебе должно быть стыдно за то, как ты покинул клуб через 9 лет!» — написал Райт в «Твиттере».
Видео доступно в «твиттере» Goal.
Ранее сообщалось, что «канониры» согласились отпустить Косельни в «Бордо» за £ 4,6 млн (€ 5 млн). Косельни защищал цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.
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