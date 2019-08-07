«ПСЖ» объявил о переходе Траппа в «Айнтрахт»
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Кевина Траппа в «Айнтрахт». Контракт вратаря с франкфуртским клубом рассчитан до 2024 года.
«Клуб благодарит Кевина за мастерство и профессионализм, продемонстрированные во время пребывания в „ПСЖ“, а также желает голкиперу всего наилучшего и достижения поставленных целей», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.
Напомним, Трапп выступал за «Айнтрахт» на правах аренды в минувшем сезоне, а также в период с 2012 по 2015 год. В сезоне-2018/19 за команду из Франкфурта-на-Майне Трапп принял участие в 43 матчах на клубном уровне. 28-летний немецкий голкипер помог своей команде набрать 54 очка и попасть в зону Лиги Европы благодаря 7-му месту в чемпионате.
«ПСЖ» не хочет отпускать Траппа в «Айнтрахт»
- 7 августа 2019
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