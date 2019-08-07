Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» объявил о переходе Траппа в «Айнтрахт»

«ПСЖ» объявил о переходе Траппа в «Айнтрахт»
Футбол / Германия 0

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Кевина Траппа в «Айнтрахт». Контракт вратаря с франкфуртским клубом рассчитан до 2024 года.

«Клуб благодарит Кевина за мастерство и профессионализм, продемонстрированные во время пребывания в „ПСЖ“, а также желает голкиперу всего наилучшего и достижения поставленных целей», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.

Напомним, Трапп выступал за «Айнтрахт» на правах аренды в минувшем сезоне, а также в период с 2012 по 2015 год. В сезоне-2018/19 за команду из Франкфурта-на-Майне Трапп принял участие в 43 матчах на клубном уровне. 28-летний немецкий голкипер помог своей команде набрать 54 очка и попасть в зону Лиги Европы благодаря 7-му месту в чемпионате.

«ПСЖ» не хочет отпускать Траппа в «Айнтрахт»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент