Жена Новосельцева: совершить поступок ниже, чем Иван, нельзя

Катерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о состоявшемся заседании суда по её иску к мужу о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.

«Так получилось, что сегодняшнее заседание прошло быстро, потому что некоторые моменты не прошли. Меня удивило, что адвокат запрашивал на прошлом заседании. Я, несмотря на это, провела свою оценку со стороны. Я сейчас беременна, мне нужно многое для себя покупать, а я трачу деньги, чтобы провести оценки, а Ваня даже не удосужился это сделать. Это в очередной раз показывает его отношение.

Мой срок уже прошёл. Я жду со дня на день появления малыша, но Ваня никак не реагирует и не помогает. Он вообще не участвует в жизни ребёнка. У нас были переговоры, в которых он начал ставить определённые условия — что он будет определять количество покупок и так далее. Когда мои адвокаты связались с ним для того, чтобы узнать насчёт покупок, он отказался в этом участвовать. По этой причине мне помогли друзья в приобретении кроватки, коляски и прочего. Меня оскорбляет и удивляет позиция этого человека. Это не мужское поведение, он не заслуживает уважения. Люди, которые его поддерживают, с моей стороны тоже никогда не будут уважаемыми. Это резкий и чувствительный момент. Друзья и знакомые, которые пошли навстречу, больше участвуют в моей беременности, чем Ваня.

Он говорил, что очень хочет ребёнка. Что ждёт его. Но совершить поступок ниже, чем он, нельзя. Меня удивляет, когда он выставляет в «Инстаграм» фото с львёнком Симбой, после того, как мы обсуждаем нужды ребёнка. Видимо, Иван забыл смысл мультика. Мне сейчас очевидно, что человек не обладает никакими качествами. Не знаю, что надо иметь внутри, когда рождается твой ребёнок, а ты ведёшь себя вот так.

Жду следующего заседания. Малыш уже должен будет появиться, но я собираюсь продолжать приходить и слушать. Я убедилась сегодня в очередной раз, что Ваня и сторона его защиты ведут себя некорректно по отношению ко мне», — передаёт слова Кейру корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.