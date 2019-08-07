«Аякс» продлил контракт с Нересом до 2023 года
«Аякс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Давидом Нересом. Новое соглашение бразильского игрока с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Фото: Официальный сайт «Аякса»
Ранее сообщалось, что в услугах Нереса заинтересованы такие команды, как «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Эвертон» и мадридский «Атлетико».
Нерес перешёл в амстердамский «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу». Сумма трансфера составила € 12 млн. В завершившемся сезоне 22-летний форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Нидерландов, в которых стал автором восьми забитых мячей. Также на его счету три гола и три результативные передачи в 15 матчах Лиги чемпионов. Прежний контракт Нереса с «Аяксом» был рассчитан до лета 2022 года.
- 7 августа 2019
-
20:14
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:26
-
19:16
-
19:14
-
19:10
-
19:07
-
18:54
-
18:54
-
18:44
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:53
-
17:47
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:25
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
15:59
Партнерский контент