Зе Луиш приехал с подругой, «Краснодар» собрал аншлаг. Фото дебюта «быков» в ЛЧ

7 августа в Краснодаре на одноименном стадионе в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» уступил «Порту». Итоговый счёт — 0:1.

Португальская команда чаще владела мячом (57% против 43%), била по воротам (15 ударов против 5) и попадала в створ (3 удара против 1), нежели хозяева. На 51-й минуте встречи «Краснодар» претендовал на 11-метровый удар, когда мяч попал в руку Ивану Маркано, однако главный арбитр матча немец Тобиас Штилер не решился назначить пенальти. Единственный гол в игре был забит на 89-й минуте. Автором результативного удара стал Сержиу Оливейра.



Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Порту» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.