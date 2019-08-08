В Москве пройдёт международный турнир среди юношеских команд из Европы и Азии

20 августа стартует международный футбольный турнир – Кубок ОТЛК (UTLC Cup), объединяющий юношеские команды ведущих футбольных клубов Европы и Азии. UTLC Cup учреждён АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Компания занимается организацией перевозок грузов в составе ускоренных контейнерных поездов между Китаем и Европой по территориям России, Казахстана и Беларуси. Официальным партнёром турнира выступает Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Каждый год география стран-участниц юношеского турнира расширяется, а состав пополняют настоящие гранды. В этот раз впервые за главный трофей будут бороться футболисты «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Лиона», «Интера», минского «Динамо» и столичного ЦСКА. Вновь свое мастерство готовы показать футболисты японской «Иокогамы», китайского «Чжэцзян Гринтаун», казахстанской «Астаны» и хозяева турнира – команда московского «Локомотива».
«UTLC CUP на третий год своего существования становится поистине уникальной площадкой, где встречаются лучшие футбольные команды Евразийского континента. Уровень команд-участниц турнира всегда был высок, но в этом году к ним присоединились гранды мирового футбола – «Боруссия», «Интер» и, конечно же, «Барселона». Уверен, что все игры будут яркими, запоминающимися, а болельщики останутся довольны», – подчеркнул генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.
Матчи пройдут с 20 по 24 августа на поле стадиона «Сапсан Арена» в Москве. А 25 августа финалисты поборются за кубок турнира на главном поле московского «Локомотива» – стадионе «РЖД Арена».
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте турнира: www.utlccup.com.
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