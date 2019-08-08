Маккарти перешёл из «Эвертона» в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» Джеймса Маккарти в своём «твиттер»-аккаунте. Сумма трансфера и зарплата футболиста не разглашается. Ирландский хавбек стал пятым футболистом, пополнившим состав «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне.
В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги Джеймс Маккарти провёл в составе «Эвертона» пять матчей во всех турнирах не отметившись результативными действиями.
Маккарти выступал в составе «ирисок» с 2013 года, в общей сложности провеля за них 108 матчей во всех турнирах и забив шесть голов. Помимо «Эвертона», в послужном списке футболиста значатся шотландский «Гамильтон Академикал» и «Уиган Атлетик».
Ранее сообщалось, что Маккарти может стать частью сделки по переходу Уилфрида Заха в «Эвертон».
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