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Маккарти перешёл из «Эвертона» в «Кристал Пэлас»

Маккарти перешёл из «Эвертона» в «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

«Кристал Пэлас» объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» Джеймса Маккарти в своём «твиттер»-аккаунте. Сумма трансфера и зарплата футболиста не разглашается. Ирландский хавбек стал пятым футболистом, пополнившим состав «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне.

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги Джеймс Маккарти провёл в составе «Эвертона» пять матчей во всех турнирах не отметившись результативными действиями.

Маккарти выступал в составе «ирисок» с 2013 года, в общей сложности провеля за них 108 матчей во всех турнирах и забив шесть голов. Помимо «Эвертона», в послужном списке футболиста значатся шотландский «Гамильтон Академикал» и «Уиган Атлетик».

Ранее сообщалось, что Маккарти может стать частью сделки по переходу Уилфрида Заха в «Эвертон».

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