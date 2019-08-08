«Ювентус» дал окончательный ответ «Тоттенхэму» по трансферу Дибалы
«Ювентус» принял окончательное решение по предложению «Тоттенхэм Хотспур» продать нападающего Пауло Дибалу. Как сообщил в социальной сети журналист BBC Sport Дэвид Орнштейн, туринцы решили не продавать 25-летнего футболиста.
Ранее в СМИ сообщалось, что от трансфера аргентинского игрока отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устроили финансовые требования игрока, а также его агента. Кроме того сам Дибала не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев.
В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.
На переход Дибалы в «Тоттенхэм» может повлиять его подруга-модель
- 8 августа 2019
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