«Ювентус» дал окончательный ответ «Тоттенхэму» по трансферу Дибалы

«Ювентус» принял окончательное решение по предложению «Тоттенхэм Хотспур» продать нападающего Пауло Дибалу. Как сообщил в социальной сети журналист BBC Sport Дэвид Орнштейн, туринцы решили не продавать 25-летнего футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что от трансфера аргентинского игрока отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устроили финансовые требования игрока, а также его агента. Кроме того сам Дибала не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев.

В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.