Нигматуллин: разочарован моментом с голом «Порту» в ворота «Краснодара»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о моменте из первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» (0:1), в котором «быки» пропустили гол со штрафного.
«Судя по всему, забег Спаича на штрафном «Порту» – домашняя заготовка. Если это действительно так, вопросы к тренерскому штабу. Видимо, на тренировках «Краснодар» это репетировал и приём показался классным контраргументом против команды, хорошо бьющей штрафные. С «Зенитом» выглядело нелепо: игроки друг другу помешали, столкнулись, но защитили ворота. У вратаря есть доля секунды, всё его внимание сосредоточено на мяче – а тут на тебя несётся силуэт. Возможно, у Сафонова ещё с прошлого матча отложилось воспоминание.
Спаич помешал Сафонову отразить удар, который нельзя назвать неберущимся, Матвей такие мячи может отбивать. Он мог совершить очередной сейв, а защитник не дал ему такой возможности. Я разочарован этим моментом. Честь и хвала защитникам, которые выносят мяч с ленточки, но неправильно, когда они пытаются делать работу вратаря», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 8 августа 2019
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