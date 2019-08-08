«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»

«Зенит» в официальном «твиттере» сообщил, что нападающий Антон Заболотный покидает клуб. Форвард продолжит карьеру в «Сочи». В СМИ ранее была информация, что 28-летний футболист подписал двухлетний контракт с сочинской командой.

Напомним, что Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.

«Сочи» после четырёх туров занимает в Российской Премьер-Лиге предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».