Медведев: в «Зените-2» Заболотный не валял дурака, он заслуживает уважения

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился подробностями перехода нападающего Антона Заболотного в «Сочи».
«Заболотный перешёл в «Сочи», это трансфер. Антон согласовал контракт с «Сочи» и подписал его сегодня в офисе нашего клуба. Сумму трансфера не назову, но она соответствует рыночной стоимости игрока.
«Зенит» пожелал Антону успехов, чтобы он перезагрузился и показал на поле все свои лучшие качества. В «Сочи» он может стать одним из лидеров, у него всё для этого есть. Иногда, чтобы выйти на следующий уровень, необходимо перезагрузиться. В данном случае так и произойдёт. В «Зените-2» он не валял дурака, а был частью команды: играл и забивал. Он заслуживает уважения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 8 августа 2019
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