«Тамбов»: Шишкин? Наш клуб для тех, кто хочет играть, а не зарабатывать

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о ведении переговоров клубом с бывшим полузащитником «Краснодара» Романом Шишкиным.
«Действительно общались с Шишкиным. Но наш клуб не для тех, кто хочет зарабатывать, а кто хочет играть. Я с ним общался, но он отказался от нашего предложения. Я так понимаю, что в „Торпедо“ у него условия лучше, чем предлагали ему мы», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Об уходе Шишкина из «Краснодара» стало известно 11 июля. «Быки» в своём «твиттере» сообщили о досрочном расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.
Шишкин выступал за «быков» с 2017 года. За два года в составе команды он сыграл 34 матча. На счету 32-летнего защитника 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт игрока с краснодарским клубом действовал до лета следующего года.
- 8 августа 2019
-
18:58
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:32
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
17:02
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:04
-
16:02
-
15:41
-
15:40
-
15:18
-
15:01
-
14:54
-
14:48
-
14:44