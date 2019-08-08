«Тамбов»: Шишкин? Наш клуб для тех, кто хочет играть, а не зарабатывать

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о ведении переговоров клубом с бывшим полузащитником «Краснодара» Романом Шишкиным.

«Действительно общались с Шишкиным. Но наш клуб не для тех, кто хочет зарабатывать, а кто хочет играть. Я с ним общался, но он отказался от нашего предложения. Я так понимаю, что в „Торпедо“ у него условия лучше, чем предлагали ему мы», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Об уходе Шишкина из «Краснодара» стало известно 11 июля. «Быки» в своём «твиттере» сообщили о досрочном расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.

Шишкин выступал за «быков» с 2017 года. За два года в составе команды он сыграл 34 матча. На счету 32-летнего защитника 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт игрока с краснодарским клубом действовал до лета следующего года.