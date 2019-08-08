«Астана» разгромила «Валлетту» в Лиге Европы
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала «Валлетту» из Мальты. Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Астаны» Рунар Сигурйонссон, отправивший мяч в ворота соперника на 8-й минуте. До свистка на перерыв хозяева увеличили преимущество до 3:0 — отличились защитник Юрий Логвиненко и хавбек Марин Томасов. В начале второго тайма Сигурйонссон оформил дубль. На 67-й минуте нападающий «Валлетты» Марио Фонтанелла сократил разницу в счёте. В конце игры ещё один гол забил форвард «Астаны» Рангело Янга.
Ответный матч команды проведут в Та-Кали на одноимённом стадионе 15 августа, начало — в 21:00 мск.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 17:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
5 : 1
Валлетта
Валлетта, Мальта
1:0 – Сигурйонссон – 8, 2:0 – Логвиненко – 15, 3:0 – Томасов – 35, 4:0 – Сигурйонссон – 57, 4:1 – Фонтанелла – 67, 5:1 – Янга – 80
С кем сыграет «Спартак», если не провалится с «Туном». Оптимистичный текст
Про «Краснодар» тоже есть.
- 8 августа 2019
-
20:28
-
20:21
-
20:11
-
20:08
-
19:56
-
19:49
-
19:43
-
19:24
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:32
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
17:02
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:25
-
16:23
Партнерский контент