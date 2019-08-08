«Астана» разгромила «Валлетту» в Лиге Европы

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала «Валлетту» из Мальты. Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Астаны» Рунар Сигурйонссон, отправивший мяч в ворота соперника на 8-й минуте. До свистка на перерыв хозяева увеличили преимущество до 3:0 — отличились защитник Юрий Логвиненко и хавбек Марин Томасов. В начале второго тайма Сигурйонссон оформил дубль. На 67-й минуте нападающий «Валлетты» Марио Фонтанелла сократил разницу в счёте. В конце игры ещё один гол забил форвард «Астаны» Рангело Янга.

Ответный матч команды проведут в Та-Кали на одноимённом стадионе 15 августа, начало — в 21:00 мск.