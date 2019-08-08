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«Астана» разгромила «Валлетту» в Лиге Европы

«Астана» разгромила «Валлетту» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала «Валлетту» из Мальты. Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Астаны» Рунар Сигурйонссон, отправивший мяч в ворота соперника на 8-й минуте. До свистка на перерыв хозяева увеличили преимущество до 3:0 — отличились защитник Юрий Логвиненко и хавбек Марин Томасов. В начале второго тайма Сигурйонссон оформил дубль. На 67-й минуте нападающий «Валлетты» Марио Фонтанелла сократил разницу в счёте. В конце игры ещё один гол забил форвард «Астаны» Рангело Янга.

Ответный матч команды проведут в Та-Кали на одноимённом стадионе 15 августа, начало — в 21:00 мск.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 17:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
5 : 1
Валлетта
Валлетта, Мальта
1:0 – Сигурйонссон – 8, 2:0 – Логвиненко – 15, 3:0 – Томасов – 35, 4:0 – Сигурйонссон – 57, 4:1 – Фонтанелла – 67, 5:1 – Янга – 80
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